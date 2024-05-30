محرز رداً على مدرب منتخب الجزائر: لم يتصل أحد بي.. وتمنيت المشاركة

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رد الجزائري رياض محرز، نجم نادي أهلي جدة، على تصريحات فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري، مؤكدا أنه كان يود المشاركة أمام غينيا وأوغندا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب محرز عبر حسابه على منصة "إكس" يوم الخميس: لم أتلق اتصالا من المدرب بيتكوفيتش أو من اتحاد الكرة. كنت أعاني من مشكلة صغيرة في الركبة لذلك قررت الراحة خلال المباراتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي، كي أكون جاهزا لهاتين المواجهتين المهمتين للغاية في مونديال 2026".

وأضاف "حظا موفقا للمنتخب الجزائري في المباريات المقبلة، وكان من المهم بالنسبة لي أن أكون حاضرا ومن الواضح أنني أحترم اختيار المدرب ولكني أخذت علما بهذا القرار".

وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحافي "وضعت اسم محرز في القائمة الموسعة الخاصة بمباراتي غينيا وأوغندا لكن لم أتلق أي معلومة بشأنه. محرز ليس مستعدا للعودة للمنتخب حاليا، لكن أبواب المنتخب ستكون دائما مفتوحة له".

وأوضح المدرب الكرواتي-البوسني، أنه اتفق مع اللاعب في معسكر مارس، على أنه عندما تكون له رغبة في العودة للمنتخب سيكون مرحبا به.