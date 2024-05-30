"الانضباط" ترفض شكوى الاتحاد ضد سعود عبدالحميد ومالكوم
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
1 دقيقة للقراءة
رفضت لجنة الانضباط والأخلاق يوم الخميس شكوى نادي الاتحاد ضد لاعبي الهلال سعودي عبدالحميد والبرازيلي مالكوم فيليبي.
مادة اعلانية
وكان الاتحاد بحسب قرار لجنة الانضباط، قدم شكوى ضد لاعب الهلال مالكوم لإثارته وإساءته لجماهير الاتحاد، وسعود عبدالحميد لإثارتهم جماهير نادي الاتحاد.
وردت لجنة الانضباط بقبولها شكوى نادي اتحاد جدة شكلا ورفضها موضوعا بعد الأخذ بأقوال اللاعبين.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
في المرمى | "رد رونالدو " على الانضباط ، هل كان مقنعا ؟
في المرمى
-
لجنة الانضباط تغرم تاليسكا
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، تغريم ...
رياضة سعودية
-
الاتحاد السعودي يعتمد تعديلات "الانضباط"
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات على لائحة الانضباط والأخلاق ...
رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية