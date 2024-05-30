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يلعب الهلال مباراته القادمة أمام النصر في نهائي كأس الملك

"الانضباط" ترفض شكوى الاتحاد ضد سعود عبدالحميد ومالكوم

العربية.نت
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رفضت لجنة الانضباط والأخلاق يوم الخميس شكوى نادي الاتحاد ضد لاعبي الهلال سعودي عبدالحميد والبرازيلي مالكوم فيليبي.

الرفاعي: شكوى الاتحاد ضد مالكوم وسعود سترفض رياضة الرفاعي: شكوى الاتحاد ضد مالكوم وسعود سترفض
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وكان الاتحاد بحسب قرار لجنة الانضباط، قدم شكوى ضد لاعب الهلال مالكوم لإثارته وإساءته لجماهير الاتحاد، وسعود عبدالحميد لإثارتهم جماهير نادي الاتحاد.

وردت لجنة الانضباط بقبولها شكوى نادي اتحاد جدة شكلا ورفضها موضوعا بعد الأخذ بأقوال اللاعبين.

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