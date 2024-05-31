أوسبينا.. أول طرد في النهائي منذ الفريدي

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أعاد الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نادي النصر ظهور البطاقات الحمراء في نهائي كأس الملك منذ التي تلقاها أحمد الفريدي أمام أهلي جدة في 2016.

وتلقى أوسبينا بطاقة حمراء عند الدقيقة 56 من نهائي كأس الملك أمام الهلال بعدما حاول إمساك الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، لتكون الحمراء هي السابعة منذ عودة بطولة كاس الملك في 2008.

وكان الغيني الحسن كيتا مهاجم اتحاد جدة أول من تلقى حمراء في نهائي كأس الملك 2008 والذي خسره الفريق الغربي 3 – 1 أمام الشباب.

وفي نهائي النسخة اللاحقة، خسر اتحاد جدة مجددا أمام الشباب بنتيجة 4 – صفر، حينها طرد لاعبا الفريق المقلم باللونين الأصفر والأسود، حارس المرمى مبروك زايد والمدافع صالح الصقري.

وغابت البطاقات الحمراء عن نهائي كأس الملك إلى نسخة 2012 التي خسرها النصر 4 – 1 أمام أهلي جدة، والتي شهدت طرد الجزائري حاج بوقاش لاعب الفريق العاصمي.

وفي نسخة 2014 التي افتتح فيها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، هزم الشباب الأهلي 3 – صفر في لقاء طرد فيه مدافع الأخير عقيل بلغيث.

ويعد طرد أحمد الفريدي لاعب النصر في نهائي كأس الملك 2016 أمام أهلي جدة هي البطاقة الحمراء الأخيرة التي تحضر في نهائي كأس الملك قبل إشهارها في وجه أوسبينا يوم الجمعة.