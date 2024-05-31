البرتغالي سيلفا: مشكلة النصر اصطدامه بالهلال
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اعتبر الدولي البرتغالي السابق ماريو سيلفا أن النصر ومدربه لويس كاسترو قدما مستويات رائعة خلال الموسم الحالي لكنهما اصطدما بالهلال ومدربه جورجي جيسوس، متمنياً أن يفوز الأول بكأس الملك يوم الجمعة ويقتسم الفريقان بطولات الموسم.
وقال سيلفا لـ"في المرمى": كاسترو إنسان رائع ومدرب مميز، وقدم مستويات رائعة مع النصر خلال الموسم الحالي لكن اصطدم بالهلال ومدربه جورجي جيسوس، لكن أتمنى أن يفوز النصر بالكأس بما أن الهلال فاز ببطولة الدوري، ويخرج الكل راضياً بالموسم.
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