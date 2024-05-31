عين الإنجليزي "الجشع" على دوري أبطال أوروبا

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كان الموسم الأول للإنجليزي جود بيلنغهام بألوان ريال مدريد الإسباني أكثر من رائع إن كان من ناحية الأداء أو الأهداف، لكن مسك الختام سيكون يوم الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا حين يواجه فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويسعى ريال مدريد الى إحراز ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه حين يصطدم يوم السبت في ملعب "ويمبلي" بفريق بيلنغهام السابق في "مباراة كبيرة جداً، مباراتي الأولى في نهائي دوري الأبطال، في بلدي إنكلترا ضد فريقي السابق"، وفق ما قال الإنجليزي هذا الأسبوع، مضيفاً "إنه أمر جنوني، لم يكن بإمكاني أن أحلم بأفضل من ذلك".

واختير ابن العشرين عاماً يوم الأربعاء أفضل لاعب في الدوري الإسباني بعدما لعب دوراً رئيسياً في قيادة ريال إلى استعادة اللقب من غريمه برشلونة بتسجيله 19 هدفاً، إضافة الى أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا ليساهم في وصول النادي الملكي إلى النهائي الثامن عشر في تاريخه، على أمل الفوز باللقب للمرة الخامسة عشرة.

عندما وصل إلى ريال الصيف الماضي، كشف عن حبه للاعب خط الوسط السابق الفرنسي زين الدين زيدان، حتى أنه أخذ القميص رقم خمسة الذي ارتداه "زيزو"، تكريماً لبطل مونديال 1998.

لكن المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي كان لديه رؤية مختلفة بشأن الوافد الجديد، واضعاً إياه في المركز الذي بات شاغراً بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الدوري السعودي.

وكان المدرب الإيطالي الفذ مصيباً في قراره، إذ تألق بيلنغهام في مركزه الجديد بتسجيله 13 هدفاً في أول 13 مباراة له، ما جعله المعشوق الجديد لجماهير النادي الملكي التي ارتأت أن أغنية فرقة البيتلز "هاي جود" تليق به تماماً.

وفي أول ظهور له في ما يسمى "كلاسيكو" الأرض ضد برشلونة، سجل بيلينغهام ثنائية في ملعب الغريم الكاتالوني خلال المرحلة 11 من الدوري المحلي، ليقود فريق أنشيلوتي للانتصار 2-1 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع هذا النوع من الدور المؤثر، أجاب بيلينغهام "جئت الى هنا متوقعاً الفوز. جئت إلى هنا لأني أردت الفوز، وتوقع ذلك يبدو فيه شيء من الجشع، لكن عليك أن تكون واثقاً عندما تلعب مع العديد من اللاعبين العظماء".

وبتسجيله هدفاً قاتلاً آخر في لقاء الإياب ضد برشلونة في مدريد (3-2) وثلاثة أهداف في مباراتين ضد مفاجأة الموسم جيرونا الذي كان يقارع ريال لفترة طويلة على الصدارة، كان بيلنغهام على الموعد.

لكن وتيرته التهديفية تباطأت حين كلفه أنشيلوتي بمزيد من المسؤوليات الدفاعية، بعد الخسارة أمام الجار أتلتيكو مدريد في الهزيمة الوحيدة لريال هذا الموسم على صعيد الدوري المحلي، في حين وصل إلى نهائي دوري الأبطال من دون أي خسارة.

وعن تجربته مع ريال حتى الآن، قال بيلنغهام "ما شاهدتموه مني هذا العام هو الكثير من أنواع الأدوار والمراكز المختلفة".

كانت هناك بعض المخاوف بشأن لياقته قرب نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، لكنه يقول إنه "قريب جداً" من قمة وضعه البدني بعد حصوله على الراحة نتيجة فوز ريال بلقب الدوري قبل الوصول إلى نهاية الموسم.

انضم بيلنغهام إلى دورتموند حين كان في السابعة عشرة من عمره قادماً من برمنغهام سيتي حيث كان أصغر لاعب في تاريخ الفريق الإنجليزي الذي سحب الرقم 22 تكريماً له.

في بادئ الأمر، وجد بيلنغهام نفسه خلف مواطنه جايدون سانشو والهداف النروجي إرلينغ هالاند في تراتبية النجومية في دورتموند، لكنه تمكن من إثبات نفسه كلاعب أساسي في موسمه الأول في ألمانيا.

وأشاد مدرب دورتموند إدين ترزيتش بنضج بيلينغهام، قائلاً "لا أصدق أنه يبلغ من العمر 17 عاماً فقط".

قبل موسمه الأخير في دورتموند، انضم بيلنغهام إلى لائحة قادة دورتموند إلى جانب ماركو رويس وماتس هوملز.

ارتدى الشارة ضد كولن في أكتوبر 2022، ليصبح عن 19 عاماً أصغر قائد في تاريخ الدوري الألماني.

وتطرّق زميله في دورتموند نيكلاس زوله، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ، إلى نضوج بيلنغهام بالقول "يراودك الشعور بأن لديه ثلاثة أطفال في المنزل"، متوقعاً أن يكون مستقبل الإنجليزي واعد جداً.

أثبت بيلنغهام نفسه كموهبة عالمية في كأس العالم 2022 حيث قاد إنكلترا إلى الدور ربع النهائي، وكان قاب قوسين أو أدنى من قيادة دورتموند إلى لقب الدوري المحلي الموسم الماضي قبل أن يخسر المعركة في المرحلة الأخيرة بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ نتيجة التعادل في المرحلة الختامية، من دون أن يمنع ذلك الإنجليزي من نيل جائزة أفضل لاعب للموسم.

وبعد أسبوعين، انضم بيلنغهام إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو.

وقبل أيام من المواجهة المرتقبة مع دورتموند، تحدث كريم أدييمي عن زميله السابق في الفريق الألماني قائلاً "إنه يلعب كرة قدم ناضجة على الرغم من أنه صغير جداً"، فيما قال زميله السابق الآخر إيمري تشان "أنا سعيد جداً من أجل جود، لقد لعب موسماً رائعاً".

وحذّر "لكن على أرض الملعب نفكر فقط في الفوز من أجل نادينا".

وسيكون ريال المرشح الأوفر حظاً، أقله على الورق، وإذا فاز باللقب للمرة الخامسة عشرة سيكون الهدف التالي لبيلنغهام "الفوز بكأس أوروبا" المقررة هذا الصيف في ألمانيا، لكنه يريد الآن "التركيز على النهائي" بعدما تذكر "أني تحدثت للتو عن الجشع...".