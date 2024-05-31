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إنزو ماريسكا
مساعد غوارديولا السابق أعاد ليستر إلى الدوري الإنجليزي

تشيلسي يتعاقد مع المدرب الإيطالي ماريسكا

لندن - فرانس برس
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تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي مع الإيطالي إنزو ماريسكا للإشراف على تدريب الفريق، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية بريطانية في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وقالت صحيفة "تلغراف" إن ماريسكا الذي قاد ليستر سيتي إلى العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سينضم للنادي اللندني بعقد لخمس سنوات، بالإضافة إلى خيار التمديد لعام آخر وذلك بهدف منح النادي الاستقرار بعد عامين من الاضطرابات في ظل النظام الجديد بقيادة المستثمرين الأميركيين بهداد إقبالي وتود بويلي.

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وعمل ماريسكا، حتى العام الماضي مساعداً للإسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية.

وكان تشيلسي يبحث عن مدرب جديد بعد انفصاله عن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي أمضى موسماً واحدا على رأس الجهاز الفني، علماً بان اسم مدرب برنتفورد الدنماركي توماس فرانك وكيران ماكينا الذي قاد إيبسويتش تاون للصعود إلى الدرجة الممتازة كانا على لائحة مسؤولي تشليسي.

وغادر بوكيتينو رغم صحوة متأخرة شهدت فريقه يحتل المركز السادس في الدوري المحلي والتأهل لخوض مسابقة "المؤتمر الأوروبي" لكنه غاب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وخسر تشلسي نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول 0-1 بعد التمديد وبصعوبة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس إنجلترا بهدف متأخر.

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