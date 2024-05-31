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أنس فازت في شوط كسر التعادل في المجموعة الثالثة

جابر تعبر فرنانديز إلى الدور الرابع في رولان غاروس

باريس - د ب أ
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تأهلت التونسية أنس جابر للدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وذلك عقب فوزها على الكندية ليلا فرنانديز 6 / 4 و7 / 6، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة بالدور الثالث من البطولة.

وضربت جابر موعدا في الدور الرابع مع الدنماركية كلارا تاوسون، التي تغلبت على الأميركية صوفيا كينن 6 / 2 و7 / 5.

وتأهلت الأميركية كوكو غوف للدور الرابع عقب فوزها على الأوكرانية ديانا يسترمسكا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن غوف، الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة، ووصيفة بطولة باريس 2022، فازت بنتيجة 6 / 2 و6 / 4 لتضرب موعدا مع الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو، التي تغلبت على الروسية لودميلا سامسونوفا 7 / 6 و6 / 2.

وقالت غوف "ألعب كل مباراة على حده. من المهم أن أركز في المباراة التي أتواجد بها. من المهم أن تتوقع أشياء عظيمة من نفسك ولكنني مازلت أبلغ 20 عاما- وأتمنى أن ألعب لـ10 سنوات أخرى".

وعن مواجهة كوتشياريتو "واجهتها في بطولة دبي هذا العام، وبالتأكيد هي لاعبة مقاتلة".

وأضافت "لن تكون مباراة سهلة، هي من اللاعبات اللاتي لا يستسلمن حتى تنتهي المباراة. ستكون مباراة صعبة ولكنني جاهزة".

كما فازت أيضا الصربية أولغا دانيلوفيتش على الكرواتية دونا فيكيتش صفر / 6 و7 / 5 و7 / 6.

وتغلبت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا على الفرنسية كلوي باكي 6 / 1 و6 / 3.

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