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رونالدو ومبابي
مبابي بات قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد

رونالدو يرسم لريال مدريد خطة تقديم مبابي

العربية.نت
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ينوي ريال مدريد الإسباني الإعلان عن تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في أول أسابيع الشهر المقبل، لكنه سيضطر إلى الانتظار حتى يوليو المقبل لتقديمه رسمياً للجماهير على غرار ما حدث مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان، وكشف أنه سيكشف وجهته المقبلة قبل بداية بطولة أوروبا منتصف الشهر الجاري، وسط تأكيدات إعلامية بأنه سينضم إلى العملاق الإسباني الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

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وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" يوم الجمعة فإن ريال مدريد سيغير في استراتيجية تقديم لاعبه المنتظر لكسر رقم كريستيانو رونالدو الذي حضر 80 ألف متفرج في السادس من يوليو 2009 من أجل مشاهدته يرتدي القميص الأبيض عقب انتقاله من مانشستر يونايتد الإنجليزي بصفقة قياسية حينها.

وواصلت: لا يمانع ريال مدريد بأن يتم تأجيل تقديم اللاعب الفرنسي إلى ما بعد نهاية المشاركة في كأس أوروبا التي تنطلق في 14 يونيو المقبل.

وسيكون التعاقد مع مبابي الصفقة الأكبر التي يبرمها ريال مدريد في الأعوام الأخيرة، إذ يعتبر أحد أبرز المرشحين للحصول على الكرة الذهبية في الأعوام المقبلة.

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