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رونالدو يستعد للهلال بـ"النوم" وطبق "مأكولات بحرية"

دبي - عصام عامر
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يعتمد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على نظام صحي صارم قبل خوض المباريات الكبرى، إذ يعتمد فيه على المأكولات البحرية والنوم الباكر.

ويستعد رونالدو رفقة فريقه النصر لخوض نهائي كأس الملك أمام الغريم التقليدي الهلال يوم الجمعة.

رقم "عالمي" غير مسبوق لكريستيانو رونالدو رياضة رقم "عالمي" غير مسبوق لكريستيانو رونالدو


ودائما ما عرف الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، بالتزامه الغذائي والبدني طوال مسيرته التي انطلقت في عام 2003، ويعزو رونالدو ذلك إلى أكل السمك الذي عرفت أهميته التصدي للالتهابات والوقاية من الإصابات العضلية والحفاظ على قدرة تحمل عالية خلال النشاط البدني.

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كما أبانت الأبحاث أن النوم والاستيقاظ مبكراً يسرعان عملية تعافي العضلات ويزيدان من سرعة رد الفعل لدى الرياضيين، وأيضاً على مدى صحة القرارات التي يتخذها اللاعب فوق الميدان.

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