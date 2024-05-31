سانشو لا يصدق مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أكد جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني أنه لم يستوعب بعد مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة ريال مدريد بطل إسبانيا في ملعب ويمبلي اللندني الشهير السبت بعد أن كان يواجه صعوبة في الحصول على فرصة للعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم سانشو (24 عاما) إلى يونايتد قادما من دورتموند مقابل 85 مليون يورو في أغسطس 2021 لكنه أخفق في الحصول على مكان في تشكيلة البداية في الفريق وعاد إلى ألمانيا على سبيل الإعارة في يناير بعد خلاف مع المدرب إريك تن هاغ.





ويسعى دورتموند إلى إحراز لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا بعد التتويج به في عام 1997، بينما أنهى الفريق الموسم في دوري الدرجة الأولى الألماني في المركز الخامس.

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وقال سانشو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": نُشرت يوم الخميس لأكون منصفا، بدا الأمر غير واقعي. مجددا، لم أستوعبه بعد"، إنه أمر جنوني، كما تعلمون، لا أعتقد أن أي شخص كان يتوقع ذلك - أن أكون في نهائي دوري أبطال أوروبا وخاصة من أين أتيت؟ أنا سعيد حقا.

وأضاف سانشو أنه متحمس للعب ضد زميله السابق في دورتموند جود بلينغهام في نهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية وقال الأخير سينافس زميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور على جائزة الكرة الذهبية.