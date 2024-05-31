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شقيق جيسوس: جورجي ترك المصنع.. وقفز من "البلكونة"

أمادورا - قناة العربية
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كشف جوزيه جيسوس شقيق جورجي مدرب الهلال أن الأخير ترك العمل مبكراً في أحد المصانع واتجه إلى كرة القدم، كاشفاً قصة هروبه من المنزل عبر "البلكونة" في أمادورا، إحدى ضواحي لشبونة عاصمة البرتغال.

وقال جوزيه لـ"في المرمى": جورجي أكبر مني بـ5 أعوام، ولطالما كان شخصاً طموحاً، يحب التفرد والتميز، يعلم ماذا يريد منذ سن مبكرة، ويعرف تماماً إلى أين يريد الوصول.

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وواصل: كنا نعمل في أحد المصانع، لكن جورجي قرر ترك العمل مبكراً وأخبر والدي بأنه لا يريد الاستمرار في العمل، لأنه لا يجد نفسه في هذه الوظيفة واتجه نحو كرة القدم.

وتذكر قصة طريقة عن شقيقه وقال: جورجي كان مشاغباً وعندما يعاقبه والدي بالبقاء في المنزل، كان يقفز من النوافذ التي لم تكن بهذا الشكل من قبل، بل كانت خشبية.

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