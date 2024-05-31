شقيق جيسوس ينصح رونالدو: اجلس على "الدكة"
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وجه جوزيه جيسوس شقيق جورجي مدرب الهلال رسالة إلى كريستيانو رونالدو قائد النصر قبل مباراة نهائي كأس الملك يوم الجمعة، قائلاً بأن على الأخير البقاء على الدكة في المواجهة لأن فريقه سيخسر.
وقال جوزيه لـ"في المرمى": رونالدو لاعب هام، لكن النهائي له تفاصيل أخرى، أنا أنصحه بالبقاء على الدكة في المباراة.
ويبحث جورجي جيسوس مدرب الهلال عن تحقيق ثالث بطولاته مع الفريق خلال الموسم الحالي، بينما يرغب رونالدو وفريقه النصر بالحصول على ثاني بطولات هذا الموسم.
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