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صديق روبن نيفيز يتمنى خسارته.. بسبب رونالدو

بورتو - قناة العربية
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تمنى روي موريرا صديق روبن نيفيز لاعب الهلال المقرب أن يخسر الأخير بطولة كأس الملك يوم الجمعة وذلك بسبب حبه لكريستيانو رونالدو لاعب النصر.

وقال موريرا لـ"في المرمى": روبن شخص مهم جداً في حياتي، لكن أتمنى أن يفوز النصر بكأس الملك وذلك بسبب حبي لقائده كريستيانو رونالدو.

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