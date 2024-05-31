قصة "كأس" قتلت جد جيسوس

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استرجع فرناندو تومي لاعب منتخب البرتغال وأسطورة فيتوريا سيتوبال السابق قصة وفاة جد جورجي جيسوس مدرب الهلال الحالي بسبب فرحته بالهدف الذهبي.

وقال تومي الذي كان لاعباً مع فيتوريا أمام أكاديميكا في نهائي كأس البرتغال موسم 1966-1967 لـ"في المرمى": سجل جواو هدف الفوز لنا في الدقيقة 144، وحينها كان جورجي مع جده الذي لم يتحمل قلبه الفرحة وتوفي في المدرجات.

وأتبع: "هذه الحادثة عززت علاقة جورجي مع فيتوريا سيتوبال، إذ لعب في صفوفه وكذلك دربه، كما زاملته في مرحلتين سابقتين مع سبورتينغ لشبونة وليريا".