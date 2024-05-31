مورينيو يقترب من تدريب فنربخشة التركي

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اقترب المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو من تولي تدريب فنربخشة التركي بعقد لمدة عامين ابتداء من الموسم المقبل.

وأنهى فنربخشة الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 99 نقطة وبفارق 3 نقاط عن البطل غلطة سراي.

وكشف الصحافي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، يوم الخميس، أن الاتفاق تم بين نادي مدينة إسطنبول والمدرب البرتغالي الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين، ليتولى الأخير المهمة ابتداء من الموسم المقبل.

وأقيل مورينيو من منصبه كمدرب لروما الإيطالي الموسم الماضي، بينما كانت أبرز محطاته التدريبية هي بورتو البرتغالي، وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد في إنجلترا وريال مدريد الإسباني.