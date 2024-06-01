الهلال.. ثالث "ثنائية" في المحترفين

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تمكن نادي الهلال من جمع الثنائية الثالثة له منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي بعد ما توج بكأس الملك يوم الجمعة على حساب النصر.

وحسم الهلال بطولة كأس الملك بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح أمام النصر بعدما انتهت الأشواط الأربعة بالتعادل 1 – 1، كان ذلك فوزه أيضا ببطولة دوري روشن السعودي من دون خسارة بـ 31 انتصارا و3 تعادلات.

وتعد ثنائية الدوري وكأس الملك، هي الثالثة للهلال منذ انطلاق "المحترفين" إذ استطاع الفريق العاصمي الفوز بالثنائية نفسها في موسم 2016 – 2017 و2019 – 2020.

في ثنائيته الأولى، حسم الهلال بطولة الدوري بفارق 11 نقطة عن منافسه أهلي جدة وبتحقيقه 21 انتصارا و3 تعادلات وخسارتين، بينما حقق بطولة كأس الملك بالفوز على الأهلي مجددا بنتيجة 3 – 2.

وفي ثنائيته التالية، توج الهلال ببطولة الدوري عندما حقق 72 نقطة و22 انتصارا و6 تعادلات وخسارتين، بينما كان النصر في المركز الثاني بـ64 نقطة و19 فوزا و7 تعادلات و4 هزائم.

وحسم الهلال بطولة كأس الملك 2019 – 2020 بالفوز على النصر 2 – 1 في لقاء غابت عنه الجماهير بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.