الهلال يهزم النصر بركلات الترجيح ويفوز بكأس الملك

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توج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فريق الهلال بلقب بطولة كأس الملك، عقب فوزه على النصر 5 - 4 بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الجمعة.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1 - 1 ليحتكما إلى شوطين إضافيين، ولكن ظل التعادل قائما ليحتكما لركلات الترجيح.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق النصر تعديل النتيجة ولكنه تلقى ضربة موجعة بطرد حارس مرماه ديفيد أوسبينا في الدقيقة 59 ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 87 والتي شهدت طرد علي البليهي لاعب الهلال ليلعب هو الآخر بعشرة لاعبين.

بعدها، تمكن فريق النصر من تعديل النتيجة في الدقيقة 88 عن طريق أيمن يحيى، قبل أن يحصل كاليدو كوليبالي مدافع الهلال على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1.

واحتكم الفريقان لشوطين إضافيين لكن لم تتغير النتيجة ليضطرا للعب ركلات الترجيح التي رجحت كفة الهلال.

وسجل للهلال في ركلات الترجيح ألكسندر ميتروفيتش ومحمد كنو وحسان تمبكتي وعبد الله الحمدان وناصر الدوسري، وأهدر سعود عبد الحميد.

في المقابل، سجل للنصر كريستيانو رونالدو وسامي النجعي وعبد الرحمن غريب وعلي لاجمي، وأهدر علي الحسن ومشاري النمر.

وحصد الهلال لقبه الحادي عشر في البطولة والثاني له على التوالي، فيما فشل النصر في التتويج بسابع ألقابه، علما بأن آخر لقب توج به في هذه المسابقة كان في نسخة عام 1990.

وبهذا التتويج يكون الهلال حصد الثلاثية المحلية في إنجاز تاريخي بعد الفوز بلقب دوري روشن وكأس الدرعية للسوبر السعودي.