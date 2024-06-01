إنييستا يهبط مع نادي الإمارات إلى الدرجة الثانية

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بات الإمارات الذي يضم الثنائي الإسباني أندريس إنييستا وباكو الكاسير ثاني الهابطين بعد حتا إلى الدرجة الثانية بعد خسارته أمام مضيفه البطائح 2-3 في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين الأخيرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وسجل البرازيليان ألفارو أوليفيرا (19) وويبرتي سيلفا (90+9) ومحمد الحمادي (21) أهداف البطائح، وألكاسير (45+6 من ركلة جزاء) والبرازيلي ليثري سيلفا (85) هدفي الإمارات.

وتوقف رصيد الإمارات الثالث عشر قبل الأخير عند 17 نقطة وبفارق 6 نقاط عن خورفكان الثاني عشر وصاحب المركز الأخير الضامن للبقاء.

وكان إنييستا (40 عاماً) انضم إلى الإمارات في أغسطس لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليخوض التجربة الثالثة في مسيرته مع الأندية بعد مواطنه برشلونة (2002- 2018) وفيسيل كوبي الياباني (2018-2023).

أما الكاسير فيلعب مع الإمارات منذ يناير قادماً من الشارقة بنظام الإعارة.

وتعادل خورفكان مع ضيفه الاتحاد كلباء بهدفين للبرازيلي رانييل نيبسون (80 من ركلة جزاء)، والسوداني محمد عوض الله (89) مقابل هدفين للبرازيلي لياندرو سيادسيو (23) والإيطالي دانييل بيسا (76 من ركلة جزاء).

كما تعادل بني ياس مع ضيفه عجمان بهدف للفرنسي يوسف نياكاتي (88) مقابل هدف للكاميروني روكي مارسيانو (78).