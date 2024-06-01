بالفيديو.. رونالدو يبكي بحرقة بعد خسارة النصر أمام الهلال

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بكى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي بحرقة بعد خسارة فريقه نهائي كأس الملك أمام الهلال يوم السبت.

وتقدم الهلال أولا عن طريق الصربي ألكساندر ميتروفيتش قبل أن يعدل أيمن يحيى النتيجة في الشوط الثاني من المباراة التي شهدت 3 بطاقات حمراء من نصيب الكولومبي دافيد أوسبينا من النصر وعلي البليهي والسنغالي كاليدو كوليبالي من الهلال.

وامتدت المباراة إلى ركلات الترجيح التي أعلنت فوز الهلال بالبطولة لينفجر رونالدو بعدها بالبكاء على أرض الملعب قبل الذهاب إلى دكة اللاعبين البدلاء ومواصلته البكاء حزناً على خسارة اللقب.

واستذكر مشجعو كرة القدم اللقطة الشهيرة لرونالدو وهو يبكي بعد خسارة البرتغال من اليونان في نهائي كأس أوروبا 2004، في أول بطولة كبرى يخوضها مع منتخب بلاده.