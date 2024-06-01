شبح "جحفلي" يطل على النصر بوجهه من جديد

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خسر النصر نهائي كأس الملك مجدداً أمام الهلال بركلات الترجيح بعدما قاد ياسين بونو الأخير إلى الفوز 5-4 بركلات الترجيح ونيل البطولة الثالثة هذا الموسم يوم الجمعة.

وتعادل الفريقان في الأشواط الأصلية والإضافية بهدف لألكسندر ميتروفيتش قابله آخر لأيمن يحيى، واحتكم الفريقان إلى الركلات الترجيحية، وحينها تصدى بونو لركلتي ترجيح من علي الحسن ومشاري النمر.

وبدا أن النصر يسير نحو الفوز بركلات الترجيح بعدما أهدر سعود عبدالحميد ركلة ترجيحية إلا أن الحسن أعاد الهلال مجدداً إلى المنافسة.



وقبل 9 أعوام بالتحديد كان خالد شراحيلي بطلاً للنهائي الذي جمعهما صيف 2015، بعدما تعادل الفريقان 1-1 عن طريق محمد السهلاوي وعادل محمد جحفلي النتيجة للهلال في آخر ثانية، لينتصر الأزرق بنتيجة 7-6 عن طريق ركلات الترجيح، في مباراة سميت اصطلاحاً بـ"مباراة جحفلي".

وخسر النصر آخر 4 نهائيات كأس ملك جمعته أمام الهلال، 3 منها جاءت خلال الأعوام التسعة الأخيرة.



