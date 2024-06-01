مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بونو أيمن يحيى النصر ياسر الشهراني
بونو تألق بقيادة فريقه إلى الفوز بالكأس

شبح "جحفلي" يطل على النصر بوجهه من جديد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

خسر النصر نهائي كأس الملك مجدداً أمام الهلال بركلات الترجيح بعدما قاد ياسين بونو الأخير إلى الفوز 5-4 بركلات الترجيح ونيل البطولة الثالثة هذا الموسم يوم الجمعة.

وتعادل الفريقان في الأشواط الأصلية والإضافية بهدف لألكسندر ميتروفيتش قابله آخر لأيمن يحيى، واحتكم الفريقان إلى الركلات الترجيحية، وحينها تصدى بونو لركلتي ترجيح من علي الحسن ومشاري النمر.

وبدا أن النصر يسير نحو الفوز بركلات الترجيح بعدما أهدر سعود عبدالحميد ركلة ترجيحية إلا أن الحسن أعاد الهلال مجدداً إلى المنافسة.

ذكريات نهائيات الهلال والنصر.. "الجحفلة لا تنسى" رياضة ذكريات نهائيات الهلال والنصر.. "الجحفلة لا تنسى"

وقبل 9 أعوام بالتحديد كان خالد شراحيلي بطلاً للنهائي الذي جمعهما صيف 2015، بعدما تعادل الفريقان 1-1 عن طريق محمد السهلاوي وعادل محمد جحفلي النتيجة للهلال في آخر ثانية، لينتصر الأزرق بنتيجة 7-6 عن طريق ركلات الترجيح، في مباراة سميت اصطلاحاً بـ"مباراة جحفلي".

وخسر النصر آخر 4 نهائيات كأس ملك جمعته أمام الهلال، 3 منها جاءت خلال الأعوام التسعة الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
رئيس "النواب الأميركي" يعتبر محاكمات ترمب عملا سياسيا غير قانوني رئيس "النواب الأميركي" يعتبر محاكمات ترمب عملا سياسيا غير قانوني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط