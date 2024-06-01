مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تيليس وغريب إلى جانب رونالدو بعد بكائه بسبب الخسارة

صحف العالم: رونالدو ذكرنا بميسي.. "بكى كالطفل"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وصف رونالدو بالطفل وبشبيه ميسي وغيرها الكثير بعدما انهار بالبكاء وانهمرت دموعه معيدة ذكريات الوجه الطفولي الذي أجهش وتنهد قبل 20 عاما بعد مباراة البرتغال واليونان.

وانهمرت دموع رونالدو بغرارة بعد خسارة النصر من الهلال في نهائي كأس الملك بركلات الترجيح.

وتناقلت الصحف العالمية منظر بكاء رونالدو إذ وصفت "ريكورد" البرتغالية مقطع فيديو للاعب وهو يبكي في منتصف الملعب "رونالدو منهمرا بالبكاء بعد الخسارة في نهائي كأس الملك.

وكتبت "سبورت" الكتالونية عن المنزر: رونالدو يبكي بحرقة عقب نهائي كأس الملك مع النصر.

وكانت "أولي" الأرجنتينية شاعرية في وصفها لدموع رونالدو بكتابة "كريستيانو: دموع بطل، قبل أن تواصل وصف حالة رونالدو الحزينة بكتابة: رونالدو الذي يملك سجلا حافلا، خسر مباراة نهائي وبكى كالطفل، يذكرنا رونالدو بمعشر نخبة النخبة الذين لا يعرفون الاستسلام، مثل نادال وميسي وفيرستابن، الذين يطلبون المزيد.

وأضافت الصحيفة: يتشابه رونالدو مع ميسي، كلاهما سيخوضان ما قد تكون البطولة الدولية الأخيرة لهما مع المنتخب، لكن بالفعل دموع رونالدو هي علامة الأبطال، الذين عندما يقاتلون من أجل الألقاب ينسون أمجادهم وماضيهم اللامع.

ونشرت "بي بي سي" البريطانية صورته وهو يبكي في منتصف الملعب معلقة بأن "نجم مانشستر يونايتد السابق لجأ إلى البكاء منهارا بعد الخسارة في نهائي كأس الملك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
زهرة إلهيان" تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية زهرة إلهيان" تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط