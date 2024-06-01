صحف العالم: رونالدو ذكرنا بميسي.. "بكى كالطفل"

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وصف رونالدو بالطفل وبشبيه ميسي وغيرها الكثير بعدما انهار بالبكاء وانهمرت دموعه معيدة ذكريات الوجه الطفولي الذي أجهش وتنهد قبل 20 عاما بعد مباراة البرتغال واليونان.

وانهمرت دموع رونالدو بغرارة بعد خسارة النصر من الهلال في نهائي كأس الملك بركلات الترجيح.

وتناقلت الصحف العالمية منظر بكاء رونالدو إذ وصفت "ريكورد" البرتغالية مقطع فيديو للاعب وهو يبكي في منتصف الملعب "رونالدو منهمرا بالبكاء بعد الخسارة في نهائي كأس الملك.

وكتبت "سبورت" الكتالونية عن المنزر: رونالدو يبكي بحرقة عقب نهائي كأس الملك مع النصر.

وكانت "أولي" الأرجنتينية شاعرية في وصفها لدموع رونالدو بكتابة "كريستيانو: دموع بطل، قبل أن تواصل وصف حالة رونالدو الحزينة بكتابة: رونالدو الذي يملك سجلا حافلا، خسر مباراة نهائي وبكى كالطفل، يذكرنا رونالدو بمعشر نخبة النخبة الذين لا يعرفون الاستسلام، مثل نادال وميسي وفيرستابن، الذين يطلبون المزيد.

وأضافت الصحيفة: يتشابه رونالدو مع ميسي، كلاهما سيخوضان ما قد تكون البطولة الدولية الأخيرة لهما مع المنتخب، لكن بالفعل دموع رونالدو هي علامة الأبطال، الذين عندما يقاتلون من أجل الألقاب ينسون أمجادهم وماضيهم اللامع.

ونشرت "بي بي سي" البريطانية صورته وهو يبكي في منتصف الملعب معلقة بأن "نجم مانشستر يونايتد السابق لجأ إلى البكاء منهارا بعد الخسارة في نهائي كأس الملك.