صلاح ينتظم في معسكر المنتخب المصري استعداداً لتصفيات كأس العالم

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انتظم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في معسكر منتخب مصر المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم السبت، أن صلاح انضم للمعسكر واستقبله حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، وشقيقه التوأم إبراهيم مدير الكرة.

ويستعد المنتخب المصري لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي السادس والعاشر من يونيو الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين، بفارق أربع نقاط عن بوركينا فاسو وغينيا بيساو اللتين تحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تضم المجموعة كذلك منتخبات سيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.