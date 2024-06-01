صلاح ينتظم في معسكر المنتخب المصري استعداداً لتصفيات كأس العالم
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
انتظم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في معسكر منتخب مصر المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.
وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم السبت، أن صلاح انضم للمعسكر واستقبله حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، وشقيقه التوأم إبراهيم مدير الكرة.
ويستعد المنتخب المصري لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي السادس والعاشر من يونيو الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين، بفارق أربع نقاط عن بوركينا فاسو وغينيا بيساو اللتين تحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تضم المجموعة كذلك منتخبات سيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.
-
صلاح على رأس قائمة منتخب مصر استعداداً لتصفيات المونديال
أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن قائمة الفريق لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا ...
رياضة
-
رسالة "غامضة" من صلاح.. "محاط بالحمقى"
نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء رسالة غامضة عبر ...
رياضة
-
لاعب ليفربول: بقاء صلاح الموسم المقبل "حماقة"
يعتقد داني ميرفي لاعب ليفربول السابق أن الإبقاء على النجم المصري محمد صلاح في صفوف ...
رياضة