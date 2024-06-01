مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الشقيقان في أولمبياد 2016

موراي يفكر في خوض منافسات "زوجي" ويمبلدون مع شقيقه

باريس - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال نجم التنس البريطاني المخضرم آندي موراي الفائز بثلاثة ألقاب كبرى إنه يفكر في خوض منافسات زوجي الرجال في بطولة ويمبلدون الشهر المقبل إلى جانب شقيقه جيمي.

وتوج موراي (37 عاما) وهو أسكتلندي بلقب فردي الرجال في ويمبلدون مرتين بينما توج شقيقه جيمي بلقب الزوجي المختلط في نفس البطولة مرتين.

ولعب الشقيقان موراي سويا أيضا في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي في 2016 كما شكلا ثنائيا قويا عند فوز بريطانيا بلقب كأس ديفيز لفرق الرجال في 2015.

وقال موراي للصحافيين بعد هزيمته مع شريكه دانييل إيفانز أمام تياغو سيبوت وايلد وسيباستيان بايز 7-6 و7-6 في الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة "ربما أشارك في منافسات الزوجي في بطولة ويمبلدون. نعم. لم يتأكد هذا بنسبة 100% بعد".

وأضاف موراي "حاليا ليس لدى شقيقي شريك في ويمبلدون. تحدثنا قليلا عن ذلك. لذا ربما يتحقق هذا. لكنه غير مؤكد بعد بنسبة 100 في المئة. (سنقرر) في الوقت المناسب. أعني أن جيمي ربما يعثر على شريك أيضا. سنرى ما يحدث. ربما نتخذ قرارا في غضون الأيام القليلة المقبلة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
زهرة إلهيان" تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية زهرة إلهيان" تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط