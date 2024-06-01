ميتروفيتش يلامس "الكأس" لأول مرة في مسيرته

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استطاع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال الفوز بأول بطولة كأس محلية في مسيرته بعدما توج بكأس الملك يوم الجمعة أمام النصر.

ووضع ميتروفيتش بصمته في النهائي بتسجيله هدف التقدم عند الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل النصر لاحقا عن طريق أيمن يحيى، وتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء للفريق الأزرق.

ولم يعرف ميتروفيتش خوض مباراة نهائي لبطولات الكأس المحلية خلال مسيرته سوى مرة واحدة كانت في 2015 مع فريقه السابق أندرلخت.

ففي موسمه الاحترافي الأول لعب ميتروفيتش مع نادي تيليوبتيك زيمون الصربي وودع حينها بطولة الكأس من الدور الأول أمام سلوبودا أوزيتشي.

وخاض ميتروفيتش كأس صربيا مع فريقه الجديد بارتيزان بلغراد في موسم 2012 – 2013، آنذاك وصل إلى ثمن النهائي وغادر أمام بوراك تشاتشاك.

وانتقل "ميترو" بعد موسم واحد مع بارتيزان إلى أندرلخت البلجيكي وحينها لم يلق مصيرا أفضل من سابقه بعدما أقصي في ثمن النهائي أمام فستيرلو.

وشهد موسم 2014 – 2015 نهائي الكأس الوحيد لميتروفيتش في مسيرته تجاوز فريقه أندرلخت كل من باترو أسيدين وميتشلين وزولته فاريغم وغينت ليخسر النهائي أمام كلوب بروج 2 – 1، حينها سجل مهاجم الهلال الحالي الهدف الوحيد لفريقه.

وانتقل ميتروفيتش بعد مغامرته البلجيكية إلى إنجلترا حيث ناديي نيوكاسل وفولهام، حينها لم يعرف أكثر من الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي في 5 أعوام قضاها في إنجلترا.