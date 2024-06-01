ياسين بونو يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس الملك

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فاز المغربي ياسين بونو بجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس الملك يوم الجمعة الذي جمع فريقي الهلال والنصر في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

واستطاع بونو خلال اللقاء القيام بـ5 تصديات قبل أن يبعد ركلتي ترجيح معلنا فوز فريقه بالبطولة ليحصل على تقييم 8.5 في تطبيق "سوفاسكور" ليكون الأعلى بين لاعبي الهلال والثاني في المباراة بعد أيمن يحيى، 9.1.

ومنذ انتقاله إلى الهلال الصيف الماضي، حقق المغربي الدولي 3 بطولات مع الهلال بدءا من كأس السوبر السعودي ودوري روشن السعودي وكأس الملك.