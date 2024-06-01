"خيبة أمل" تصدم 270 مشجعا لريال مدريد

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تعرض حوالي 270 مشجعا لنادي ريال مدريد الإسباني إلى خيبة أمل بعدما تعطلت الطائرة التي كانت ستقلهم إلى لندن حيث نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب إذاعة "تيليسينكو" كان من المفترض أن تقلع الطائرة في وقت مبكر من يوم السبت لكنها تعطلت.

ودفع المشجعون ألفا و95 يورو لكل رحلة ذهاباً وإياباً، وبسبب ذلك طالبوا بوسيلة سفر بديلة في الوقت المناسب إلا أنه ليس واضحا ما إذا كانوا قادرين على الوصول إلى المباراة ضد بوروسيا دورتموند.

وبحسب الإذاعة فإن مطار "باراخاس" في مدريد كان مستعدا لإقلاع 90 طائرة إضافية في نهاية الأسبوع بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا.