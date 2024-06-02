ألكاراز يعبر ألياسيم.. ويضرب موعداً مع تسيتسيباس

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عبر الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عند الرجال إلى الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، من دون عناء بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم يوم الأحد على ملاعب رولان غاروس.

واحتاج ألكاراز إلى ساعتين و20 دقيقة كي يحقق فوزه الثالث على الكندي المصنف 21 عالمياً من أصل ست مواجهات بينهما، حاسماً اللقاء 6-3 و6-3 و6-1 بعدما كسر إرسال منافسه ست مرات، فيما تنازل عن إرساله مرة واحدة في المجموعات الثلاث.

وتأثر أوجيه ألياسيم بإصابة في ساقه اضطرته الى طلب وقت مستقطع طبي لتلقي العلاج حين كان متخلفاً 2-3 في المجموعة الثانية، وفاز بعدها بشوطين فقط في طريقه الى هزيمة ثالثة توالياً أمام ألكاراز بعدما فاز بالمواجهات الثلاث الأولى بين اللاعبين.

وسيخوض الإسباني الذي احتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين في الخامس من مايو، الدور ربع النهائي للمرة الثالثة توالياً في رولان غاروس من أصل أربع مشاركات، على أمل التفوق على ما حققه العام الماضي حين وصل الى دور الأربعة في أفضل نتيجة له قبل أن ينتهي مشواره على يد الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ويصطدم ألكارا. في مسعاه إلى نيل لقبه الكبير الثالث في مسيرته، بعد أول في فلاشينغ ميدوز عام 2022 وثانٍ في ويمبلدون العام الماضي، باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، التاسع ووصيف بطل عام 2021 والذي تغلب بدوره على الإيطالي ماتيو أرنالدي الخامس والثلاثين عالمياً 3-6 و7-6 (7-4) و6-2 و6-2 في ثلاث ساعات و11 دقيقة.

ولم تكن بداية تسيتسيباس موفقة أمام الإيطالي الذي أقصى الروسي أندري روبليف السادس من الدور الثالث، إذ خسر المجموعة الأولى و"شعرت بالإحباط لأني قدمت كل ما لدي لكن من دون توفيق"، وفق ما أفاد، مضيفاً "لكن الحسن الحظ أن روحي القتالية صنعت الفارق".

وكان اليوناني بحاجة تماماً الى روحه القتالية في المجموعة الثانية التي تخلف فيها 3-5 والإرسال في حوزة أرنالدي من أجل حسمها لصالحه، لكن تسيتسيباس عاد من بعيد وأنقذ نفسه من الورطة قبل أن يحسمها في شوط فاصل بعد ساعة و16 دقيقة، ثم خاض الثالثة بمعنويات مرتفعة ما خوله الفوز بها من دون عناء 6-2 وهي النتيجة التي كسب بها المجموعة الرابعة.

وتأهل اليوناني البالغ 25 عاماً الى ربع النهائي للمرة الثانية توالياً في رولان غاروس والرابعة من أصل ثماني مشاركات، على أمل العبور الى نصف النهائي للمرة الثالثة لكن المهمة لن تكون سهلة بتاتاً ضد ألكاراز الذي تغلب عليه في جميع المواجهات الخمس التي جمعتهما سابقاً، آخرها في نهائي دورة برشلونة العام الماضي حين تخطاه 6-3 و6-4.

ويبحث تسيتسيباس عن لقبه الكبير الأول بعد خسارتين في النهائي عام 2021 في رولان غاروس على يد دجوكوفيتش وعام 2023 في أستراليا المفتوحة على يد اللاعب ذاته.