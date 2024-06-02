أنس جابر تهزم تاوسن بسهولة وتصطدم بغوف

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واصلت التونسية أنس جابر المصنفة التاسعة عالميا مسيرتها القوية بالتأهل لدور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" يوم الأحد.

وفازت أنس على الدنماركية كلارا تاوسن بنتيجة 6 / 4 و6 / 4 لتصعد لمواجهة الأميركية كوكو غوف المصنفة الثالثة عالميا.

وكانت غوف، المصنفة الثالثة للبطولة، حجزت مقعدها في دور الثمانية للمسابقة، بفوزها على الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو بنتيجة 6 / 1 و6 / 2.

أما أنس جابر فقد خسرت مجموعة واحدة فقط في مشوارها نحو دور الثمانية ببطولة رولان غاروس، حيث تجاوزت الأميركية ساتشيا فيكري والكولومبية ماريا أوسوريو والكندية ليلى فرنانديز في الأدوار السابقة.

وتأهلت اللاعبة التونسية لدور الثمانية في بطولات غراند سلام للمرة السابعة في مسيرتها.

واحتاجت أنس جابر إلى ساعة و35 دقيقة لإقصاء اللاعبة الدنماركية البالغة من العمر 21 عاما، والتأهل لدور الثمانية في رولان غاروس للموسم الثاني على التوالي.

ونجحت اللاعبة التونسية وصيفة بطولة ويمبلدون في 2022 و2023 وأميركا المفتوحة 2022 في تحسين مسيرتها بدور الـ16 ببطولات غراند سلام بتحقيق الفوز السابع مقابل ثلاث هزائم.

وتبقى أنس أجابر أمام تحد جديد لتحسين نتائجها في المواجهات المباشرة ضد غوف، حيث فازت اللاعبة الأميركية 4 مرات مقابل انتصارين للنجمة التونسية البالغة من العمر 29 عاما.

وتتفوق كوكو غوف بانتصارين مقابل فوز لأنس جابر في المواجهات المباشرة بينهما على الملاعب الرملية، وبانتصار وحيد في المواجهة السابقة بينهما في رولان غاروس عندما فازت بنتيجة 6 / 3 و6 / 1 في دور الـ16 بنسخة البطولة في عام 2021.