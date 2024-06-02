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من توقيع الاتفاقية

ابتداء من 2025.. "رالي السعودية" ينطلق 10 أعوام

العربية.نت
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أعلنت وزارة الرياضة السعودية يوم السبت، عن استضافة بطولة العالم للراليات للمرة الأولى في تاريخها، لمدة عشرة أعوام ابتداء من العام المقبل 2025.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن البطولة ستقام تحت مسمى "رالي السعودية".

وأضافت أن البطولة سيتم تنظيمها من جانب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إلى جانب شركة رياضة المحركات السعودية، وتحت إشراف الوزارة بالتعاون مع بطولة العالم للراليات.

وستكون البطولة جولة من بطولة العالم للراليات (WRC) التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية الرياضية الرائدة في جزيرة سردينيا الإيطالية، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والمدير العام لبطولة العالم للراليات جونا سييل.

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