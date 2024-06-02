استقبال حار لكلوب في نهائي "الأبطال".. وحضور مورينيو
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حظي يورغن كلوب باستقبال حار من جماهير بوروسيا دورتموند الحاضرة في مدرجات ملعب ويمبلي قبل انطلاق مباراة الفريق أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.
وقاد مدرب ليفربول السابق دورتموند لنهائي دوري الأبطال في 2013 الذي أقيم في ويمبلي أيضا حيث خسر دورتموند أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-1.
وظهر يورغن كلوب الذي غادر ليفربول بعد تسعة مواسم مع الفريق وهو يجلس في المقصورة بملعب ويمبلي، وقابل هتافات الجماهير له بابتسامة عريضة ورفع يديه عاليا بعدما ظهر على الشاشة الإلكترونية للملعب.
وقاد كلوب، 56 عاما، فريق دورتموند لمدة سبعة مواسم قبل أن ينتقل إلى ليفربول في تشرين الأول أكتوبر 2015.
وقاد كلوب ليفربول لنهائى دوري الأبطال ثلاث مرات وفاز باللقب في عام 2019، ويقضي حاليا فترة راحة من التدريب.
في المقابل كان استقبال الجماهير في ويمبلي أقل حماسا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي وقف لالتقاط الصور التذكارية مع المعجبين.
ويتردد بقوة أن مورينيو اقترب بقوة من قيادة فريق فنربخشة التركي.
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