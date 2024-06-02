إشبيلية يعين غارسيا بيمنتا مدرباً

1 دقيقة للقراءة

تعاقد إشبيلية الإسباني مع المدرب غارسيا بيمينتا خلفا لكيكي سانشيس فلوريس الذي ترك الفريق، كما أعلن النادي الأندلسي يوم الأحد.

وقال بيان صادر عن إشبيلية "توصلنا إلى اتفاق مع غارسيا بيمينتا لتولي الإشراف على تدريب الفريق الأول لموسم 2024-2025 مع امكانية تجديد العقد لسنة إضافية".

وعانى إشبيلية كثيرا هذا الموسم وأنهاه في المركز الرابع عشر في الدوري الاسباني، وكان سانشيز فلوريس مدربه الثالث خلال الموسم الفائت بعد خوسيه لويس منديليبار ودييغو الونسو، وقد أنقذه الاول من الهبوط الى الدرجة الثانية.

في المقابل، كان بيمينتا مدربا للاس بالمس وانهى الموسم في المركز السادس عشر في الدوري المحلي قبل ان يتركه في نهاية الموسم علما أنه اشرف ايضا على تدريب فريق برشلونة الرديف سابقا.