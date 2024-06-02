مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بيمنتا درب لاس بالماس

إشبيلية يعين غارسيا بيمنتا مدرباً

مدريد - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تعاقد إشبيلية الإسباني مع المدرب غارسيا بيمينتا خلفا لكيكي سانشيس فلوريس الذي ترك الفريق، كما أعلن النادي الأندلسي يوم الأحد.

وقال بيان صادر عن إشبيلية "توصلنا إلى اتفاق مع غارسيا بيمينتا لتولي الإشراف على تدريب الفريق الأول لموسم 2024-2025 مع امكانية تجديد العقد لسنة إضافية".

وعانى إشبيلية كثيرا هذا الموسم وأنهاه في المركز الرابع عشر في الدوري الاسباني، وكان سانشيز فلوريس مدربه الثالث خلال الموسم الفائت بعد خوسيه لويس منديليبار ودييغو الونسو، وقد أنقذه الاول من الهبوط الى الدرجة الثانية.

في المقابل، كان بيمينتا مدربا للاس بالمس وانهى الموسم في المركز السادس عشر في الدوري المحلي قبل ان يتركه في نهاية الموسم علما أنه اشرف ايضا على تدريب فريق برشلونة الرديف سابقا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط