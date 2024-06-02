الألماني زفيريف يتقدم في رولان غاروس بعد مباراة شاقة

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احتاج الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع عالميا لأربع ساعات و14 دقيقة ليتأهل للدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بعد مباراة ماراثونية، اليوم السبت.

وتأهل زفيريف بعد الفوز على الهولندي تالون جريكسبور بثلاث مجموعات لمجموعتين، حيث تقدم جريكسبور في المجموعة الأولى بنتيجة 6 / 3.

ورد الألماني بالفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 / 4 و6 / 2، قبل أن يعادل تالون جريكسبور النتيجة بالفوز في المجموعة الرابعة بنتيجة 6 / 4.

وحسم ألكسندر زفيريف المجموعة الخامسة لصالحه بنتيجة 7 / 6 (10 / 3).

وكان اللاعب الألماني تغلب في الدور الأول على الإسباني رافائيل نادال صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب رولان جاروس 14 مرة، ثم تجاوز البلجيكي ديفيد جوفين في الدور الثاني.

وينتظر زفيريف الفائز بلقب بطولة روما المفتوحة قبل أسابيع قليلة في الدور الرابع ببطولة رولان غاروس الفائز من الدنماركي هولغر رون المصنف الثالث عشر عالميا ضد السلوفاكي جوزيف كوفاليك.