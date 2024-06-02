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يشارك 128 لاعبا في السعودية

الاثنين.. انطلاق بطولة العالم للبلياردو فئة "9 كرات" في جدة

العربية.نت
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تنطلق منافسات بطولة العالم للبلياردو "فئة 9 كرات"، يوم الاثنين في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

وتستضيف السعودية البطولة ابتداء من نسخة العام الحالي، وتستمر لمدة 10 أعوام، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، ووزارة الرياضة وبالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو.

ويشارك في هذه النسخة من البطولة 128 لاعبًا يمثلون 45 دولة حول العالم، منهم أفضل 100 لاعب من جولة البلياردو العالمية، إلى جانب المتأهلين الـ28 من مرحلة التصفيات والمشاركين بموجب بطاقات الدعوة، حيث سيتنافس النجوم المتواجدون من خلال خوض 223 مباراة على 16 طاولة، في الحدث الأكثر شهرة في عالم لعبة البلياردو، والأكثر على مستوى الحضور الجماهيري والمتابعة.

ويبرز من المشاركين في هذه البطولة من الأسماء بطل العالم فرانسيسكو سانشيز رويز، وحامل لقب بطولة أميركا خمس مرات، وبطل العالم 2022 شين فان بويننغ، وبطل العالم 2018 جوشوا فيلر.

ويمثل السعودية البطولة كل من بطل العرب للكبار أحمد آل جبار، وأبطال العرب زوجي للكبار خالد العتيبي وسعد الدريس، بالإضافة إلى نواف الشمردل بطل العرب للناشئين وخالد الغامدي بطل الخليج للناشئين.

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