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حقق مورينيو بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين

البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً لفنربختشه التركي

إسطنبول - فرانس برس
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تعاقد فنربخشته التركي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف عليه اعتباراً من الموسم المقبل، كما أعلن النادي مساء يوم السبت.

كما أكد مورينيو ذاته نبأ تعاقده مع النادي التركي من خلال شريط فيديو بثه على الموقع الرسمي للنادي بقوله "مساء الخير يا أنصار فنربختشه، موعدنا غدا في كاديكوي لكي نبدأ رحلتنا سوياً".

وحسب المعلومات التي تناولتها الصحف المحلية، فإن رئيس النادي علي كوش عرض عقداً على مورينيو لمدة سنتين مع إمكانية التجديد لسنة ثالثة. ولم يفز فنربختشه بالدوري التركي منذ 10 سنوات وحلّ وصيفاً الموسم المنصرم لغلطة سراي البطل.

وكان مورينيو (61 عاما) أقيل من منصبه مدربا لروما الإيطالي في يناير الماضي بعد حلوله تاسعاً في منتصف الموسم علماً أنه قاده إلى إحراز لقب مسابقة كونفرنس ليغ عام 2022 وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) العام الماضي خلال عامين ونصف قضاها معه.

لكنه واجه مشاكل كبيرة هذا الموسم مع فريق العاصمة الإيطالية من خلال انتقاداته للاعبيه ومسؤولي النادي والحكام، لتتم إقالته ويحلّ بدلاً منه لاعب خط الوسط السابق دانييلي دي روسي.

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