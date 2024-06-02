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فاز باتشوكا 3 - صفر

باتشوكا المكسيكي يحرز دوري أبطال الكونكاكاف بفوزه على كولومبوس كرو الأميركي

مكسيكو - فرانس برس
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توج باتشوكا المكسيكي بطلا لدوري أبطال كونكاكاف "أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي" بفوزه العريض على كولومبوس كرو الأميركي بثلاثية نظيفة على ملعبه هيدالغو على ارتفاع 2500 متر وامام 30 الف متفرج.

وبفضل هذا التتويج، سيشارك باتشوكا في بطولة العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقا والتي تستضيفها الولايات المتحدة من 15 يونيو الى 13 يوليو 2025.

تقدم باتشوكا بهدفين في الشوط الاول سجلهما المهاجم المخضرم الفنزيويلي سالومون روندون (12) واميليو رودريغيز (34)، قبل ان يضيف روندون الهدف الثاني (67) حاسما النتيجة نهائيا في صالح فريقه وينال لقب افضل لاعب في المباراة.

واللقب هو السادس لباتشوكا بعد اعوام 2002 و2007 و2008 و2010 و2017 في اطار سيطرة الاندية المكسيكية شبه الكاملة على هذه المسابقة بدليل فوزها في 18 نسخة من اصل 19 في حين كان سياتل الاميركي الوحيد الذي كسر هذا الاحتكار عام 2022.

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