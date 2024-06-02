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فازت شفيونتيك على بوتابوفا

شفيونتيك إلى ربع نهائي رولان غاروس في 40 دقيقة

باريس - فرانس برس
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احتاجت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى، وحاملة اللقب إلى 40 دقيقة فقط لتحقيق فوز نظيف على منافستها الروسية أناستازيا بوتابوفا 6-0 و6-0 يوم الأحد في طريقها إلى بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام.

وتسعى البولندية إلى إحراز لقبها الرابع في العاصمة الفرنسية والثالث تواليا، وستلتقي في الدور التالي مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الفائزة ببطولة ويمبلدون العام الماضي ووصيفة رولان غاروس عام 2019، الفائزة على الصربية أولغا دانيلوفيتش 6-4 و6-2.

وقالت شفيونتيك "كنت في كامل تركيزي. لم أتطلع الى النتيجة. سارت الأمور بسرعة وكان الأمر غريبا بعض الشيء".

حسمت شفيونتيك المجموعة الاولى في 21 دقيقة وكان سيناريو الثانية مماثلا لتنهيه البولندية في 19 دقيقة حاسمة نتيجة المباراة في صالحها.

وباستثناء مباراتها في الدور الثاني ضد اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا والتي حسمتها في صالحها بصعوبة بالغة، لم تجد شفوينتيك أي صعوبة في مبارياتها الاخرى في سعيها الى احراز لقبها الخامس الكبير علما بأنها توجت ايضا بطلة في فلاشينغ ميدوز عام 2022.

ولحقت الأميركية كوكو غوف المصنفة ثالثة بشفيونتيك بفوزها السهل ايضا على الايطالية اليزابيتا كوتشاريتو 6-1 و6-2.

وتلتقي غوف بطلة فلاشينغ ميدوز مع التونسية أنس جابر الثامنة او الدنماركية كلارا توسون.

وبلغت غوف نهائي رولان غاروس عام 2022 وخسرت امام شفيونتيك بمجموعتين نظيفتين.

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