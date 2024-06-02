فينيسيوس يعادل أهداف ميسي في نهائيات دوري أبطال أوروبا

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عادل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد عدد أهداف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بإحرازه هدفين في مشاركاته بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس هدف ريال مدريد الثاني في مرمة دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا ليعلن فوز فريقه بالبطولة الكبرى 15 مرة.

واستطاع فينيسيوس معادلة رقم ميسي من أصل مباراتين في نهائي البطولة، إذ كان هدفه الأول في مرمى ليفربول الإنجليزي قبل عامين عندما ترجم تمريرة زميله الأوروغويان فيديريكو فالفيردي إلى هدف في مرمى البرازيلي أليسون.

وفي مسيرته التي امتدت 19 عاما في دوري أبطال أوروبا، خاض النجم ليونيل ميسي 3 نهائيات دوري أبطال أوروبا، توج بها جميعها، 2009 و2011 و2015، سجل خلالها ميسي في نهائي 2009 و2011.

ويعد الأسطورة الأرجنتيني ثاني أكثر من سجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا بـ 129 هدفا من أصل 163 مباراة بعد البرتغالي كرستيانو رونالدو الذي يملك 140 من 183 مواجهة.