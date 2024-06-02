مدفيديف يصعد لمواجهة دي مينور في رولان غاروس

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صعد الروسي دانييل مدفيديف المصنف الخامس عالميا للدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" يوم السبت.

وتأهل مدفيديف بصعوبة بعد الفوز على التشيكي توماس ماتشاك، حيث تقدم بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7 / 6 (7 / 4) و7 / 5.

وقلص ماتشاك الفارق بالفوز بالمجموعة الثالثة بنتيجة 6 / 1.

وحسم ميدفيديف الأمور لصالحه بالفوز بالمجموعة الرابعة بنتيجة 6 / 4.

ووصلت نسبة انتصارات ميدفيديف على الملاعب الرملية 76% منذ عام 2023 مقارنة بـ 44% خلال الفترة بين عامي 2016 و2022.

وتأهل اللاعب الروسي مدفيديف للدور الرابع للمرة 15 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى، بينما يتفوق عليه مواطنوه مارات سافين وميخائيل يوزني ويفغيني كافيلينكوف في التأهل لنفس المرحلة.

وسيلعب دانييل مدفيديف ضد الأسترالي أليكس دي مينور المصنف الحادي عشر عالميا الذي فاز على الألماني يان لينارد شتروف بنتيجة 4 / 6 و6 / 4 و6 / 3 و6 / 3.