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تشانغ خلال نزاله الأخير مع وايلدر

"كوينبيري" يهيمن على "ماتش روم" في ختام 5VS5

العربية.نت
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أطاح الصيني زيلي تشانغ بالبريطاني ديونتاي وايلدر في الجولة الخامسة من مواجهتهما في الرياض في ختام حدث 5VS5.

واستضافت الرياض الحدث الكبير الذي ضم 5 ملاكمين من جهة فرانك وارين مروج النزالات الشهير و5 من جهة ظيره إيدي هيرن.

وخسر وايلدر النزال الأخير أمام تشانغ بعدما فشل في التوازن بسبب ضربة سابقة لينهي المهمة في الجولة الخامسة.

واستطاع فريق "كوينبيري" التابع لوارن فرض هيمنته بـ 5 نتصارات في جميع النزالات على فريق "ماتش روم" التابع لهيرن.

وكان ويلي هاتشينسون فاز على كريغ ريتشاردز بالنقاط، وسجل 116-112، 117-111، 119-109 في بطاقات الأداء ليجعل النتيجة 1-صفر لفريق وارين.

ثم حصل نك بول على لقب WBA للوزن الثقيل بفوزه على راي فورد بقرار منقسم، وفاز 113-115، 115-113، 115-113.

بعد ذلك جاءت الضربة القاضية من قبل حمزة شيراز في الجولة 11 ضد أمو ويليامز في مباراة على الوزن المتوسط. كما انتصر دانيال دوبوا على فيليب هيرغوفيتش.

وأوقف ديمتري بيفول الليبي مالك زناد بأول ضربة قاضية له منذ 2018، وواصل رقمه القياسي إلى 23-0.

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