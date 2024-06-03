اتهام 3 أشخاص باقتحام ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنه تم توجيه تهمة اقتحام أرض ملعب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت، يوم السبت الماضي، باستاد ويمبلي، لثلاثة أشخاص.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه تم توجيه تهمة دخول أرض الملعب خلال مباراة كرة القدم، إلى يفيني لوبنينكو (29 عاما) وديفيد كارنيكي (28 عاما) وصبي يبلغ (16 عاما)، وذلك في مخالفتهم المادة الرابعة من قانون كرة القدم لعام 2019.
ومن المقرر أن يمثل لوبنينكو، الذي ليس له عنوان ثابت، أمام محكمة ويستمنستر يوم الاثنين، بينما سيمثل كارنيكي، وهو مقيم في جنوب شرقي لندن، أمام ذات المحكمة في العاشر من يوليو المقبل.
فيما سيمثل الشاب المراهق، الذي لا يمكن الإفصاح عن اسمه لأسباب قانونية، أمام محكمة هايبوري كورنر للشباب يوم 24 يونيو.
وذكرت الشرطة أن التحقيقات مستمرة مع شخصين آخرين تم القبض عليهما بسبب نفس الحادث.
وفي المجمل ألقت الشرطة القبض على 56 شخصا حول نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد، معظمهم كانت لمحاولات خرق الأمن.
-
هنري: ريال مدريد منع مبابي من المشاركة في الأولمبياد
أشار تييري هنري، المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفرنسي لكرة القدم، إلى أن فريق ...
رياضة
-
مدريد تحتفي بأبطالها والريال "لا يزال متعطشاً" للألقاب
تردد صدى نشيد ريال مدريد، ملك أوروبا، المتوج للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بلقب ...
رياضة
-
ريال مدريد ينتظر قدوم مبابي رسمياً ليُكمل احتفالاته
أنهى ريال مدريد الإسباني المتوج بطلاً لأوروبا للمرة الـ15، موسماً ناجحاً آخر، بعد ...
رياضة