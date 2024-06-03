تشيلسي يعلن تعاقده مع إنزو ماريسكا

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أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، تعيين إنزو ماريسكا مدربا جديدا للفريق لمدة خمس سنوات.



وقال تشيلسي في بيان: المدرب الإيطالي سيبدأ مهمته مع الفريق في الأول من يوليو.

وسيحل المدرب ماريسكا (44 عاما) محل ماوريسيو بوكيتينو الذي رحل عن منصبه الشهر الماضي بعد موسم واحد مع الفريق.



وتحت قيادة الأرجنتيني بوكيتينو، حقق الفريق الذي يتخذ من غرب لندن مقرا له نتائج قوية في نهاية الموسم ليحل سادسا ويضمن التأهل لبطولة أوروبية ليتحسن مستواه بعد أن حل في المركز 12 في موسم 2022-2023.



وسيتم تكليف ماريسكا الآن بمواصلة تطوير تشيلسي وإعادته إلى دوري أبطال أوروبا.





وسبق للمدرب ماريسكا تدريب فريق الشباب في مانشستر سيتي وكان مساعدا للمدرب بيب جوارديولا في الفريق الأول خلال فوزه بالثلاثية.



وبدأ ماريسكا مسيرته التدريبية مع بارما الإيطالي عام 2021 وفاز أربع مرات فقط في 14 مباراة.



ودرب ماريسكا ليستر سيتي بداية الموسم المنصرم، وبدأ بشكل رائع وتقدم بفارق ثماني نقاط في صدارة دوري الدرجة الثانية بنهاية عام 2023.



وعاني ليستر في بعض الأحيان في النصف الآخر من الموسم وواجه مشاكل خارج الملعب لكن ماريسكا كان قادرا على إعادته للدوري الممتاز مجددا بعد الظفر بصدارة الدرجة الثانية.



واعتمد ماريسكا على أسلوب الاستحواذ خلال فترته مع ليستر سيتي وبناء الهجمة من الخلف.



واستخدم ماريسكا لاعبه ريكاردو بيريرا كظهير عكسي في ليستر سيتي، وهي نفس الفكرة التي اعتمدها بوكيتينو في المباريات بنهاية الموسم بالدفع بالظهير الأيسر مارك كوكوريا في وسط الملعب حين تكون الكرة مع تشيلسي.