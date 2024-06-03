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بيلنغهام مع فينيسيوس خلال نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس ينال النجومية وبيلنغهام أفضل "شاب"

نيون - أ ف ب
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اختير المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في النسخة المنصرمة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد مساهمته في تتويج ريال مدريد الإسباني مرّة خامسة عشرة قياسية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا)، يوم الاثنين، أن لجنة فنية تابعة له اختارت البرازيلي الدولي لاعب الموسم في دوري الأبطال.

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سجّل ستة أهداف بينها واحد في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني (2-0)، السبت، في النهائي على ملعب ويمبلي.

قال فينسيوس (23 عاماً) الذي أحرز لقبه الثاني في المسابقة القارية الأولى: سعيد بإحراز لقب آخر في دوري الأبطال مع النادي. لا يختبر الكثير من اللاعبين هذا الأمر.

ظهر فينيسيوس عشر مرات مع الفريق الملكي وخاض 901 دقائق سجّل فيها 6 أهداف مع 5 تمريرات حاسمة. قطع مسافة 99.3 كلم بسرعة قصوى 34.7 كلم/ساعة.

كما أعلن الاتحاد القاري أن لاعب وسط ريال الإنجليزي الدولي جود بيلنغهام اختير أفضل لاعب شاب في البطولة.

في موسمه الأول مع النادي الأبيض، أحرز الدولي المميّز أول لقب قاري، بتغلّبه على فريقه السابق في النهائي.

قال ابن العشرين: حلمت دوماً المشاركة في هذه المباريات. كانت أجمل ليلة في حياتي.

خاض بيلنغهام 11 مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم بواقع 993 دقيقة، سجّل فيها أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة. بلغت نسبة نجاح تمريراته 90.5% وقطع مسافة 117.5 كلم.

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وضمّت تشكيلة الموسم الحارس السويسري غريغور كوبل (بوروسيا دروتموند)، المدافعين الإسباني داني كارفاخال، الألماني أنتونيو روديغر (ريال مدريد)، ماتس هوملز، الهولندي إيان ماتسن (دورتموند)، لاعبي الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر (دورتموند)، البرتغالي فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيلنغهام (ريال مدريد)، والمهاجمين الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي) وهاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني) وفينيسيوس (ريال مدريد).

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