دي يونغ غير متأكد من جاهزيته لكأس أوروبا

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لا يبدو فرينكي دي يونغ أفضل لاعبي الوسط لمنتخب هولندا متأكدا مما إذا كان سيكون جاهزا في الوقت المناسب للمشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وهو ما قد يمثل ضربة قوية لآمال بلاده في المسابقة المقامة بألمانيا في وقت لاحق منتصف هذا الشهر.

واُختير دي يونغ ضمن تشكيلة هولندا للبطولة التي ستواجه فيها النمسا وفرنسا وبولندا ضمن المجموعة الرابعة. لكن المدرب رونالد كومان يراهن على جاهزيته.

وواصل دي يونغ يوم الأحد خوض تدريباته الفردية في معسكر هولندا، لكنه قال للصحافيين بعد ذلك "لست جاهزا بعد. لذا لا أستطيع قول إنني في حالة جيدة".

وتعرض دي يونغ لثلاث إصابات في الكاحل على مدار الموسم، في سبتمبر ومارس قبل أن يغادر مباراة قمة مع ريال مدريد على محفة في أبريل ولم يشارك منذ ذلك الحين.

وقال "كاحلي في حالة جيدة بحد ذاته. لكنه يحتاج للتعافي بشكل صحيح لأنه لا ينبغي أن تصبح (الإصابة) مزمنة".

وفي تدريبات مطلع الأسبوع الحالي، تدرب دي يونج بالكرة لفترة وجيزة قبل أن ينسحب بعد ذلك.

وأضاف لاعب برشلونة "لم أقم (بالتدرب) مع الفريق بعد. أقوم بتدريبات العلاج الطبيعي والتعافي والتدريب منفردا. علينا فقط أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث لكاحلي ثم سنرى متى يمكنني الانضمام (للتدريبات الجماعية)".

وبسؤاله عما إذا كان سيكون لائقا للمشاركة في المباراة الأولى لهولندا في البطولة أمام بولندا في هامبورغ يوم 16 يونيو، رد دي يونغ قائلا "هذا هو السؤال دائما. لكنني أعني إذا لم أكن لائقا تماما ولا أتدرب مع الفريق فإن السؤال يجب أن يكون متى (ستعود) وهل ستشارك أم لا".

وأضاف "لا أحد يعلم بالضبط (الموعد المحدد لعودتي). لا أستطيع حقا أن أقول متى وهذا ليس لأنني لا أريد (الإفصاح) عن ذلك. حتى لو أعرف (موعد عودتي) فمن الصعب أن أعلن ذلك بنفسي".

وقال كومان الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يكون صانع اللعب جاهزا لخوض المباراة الأولى أمام بولندا.