رونالدو: فخور بما حققته مع النصر

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وصف البرتغالي كريستيانو رونالدو موسمه في دوري روشن السعودي الذي عززه برقم قياسي بتسجيل 35 هدفًا ليصبح الهداف التاريخي خلال موسم واحد عبر تاريخ الدوري؛ بأنه "واحدًا من أفضل المواسم في مسيرته على الإطلاق".

وفاز قائد النصر بجائزة هداف دوري روشن السعودي 2023-2024، بعد إنجازه المذهل بتسجيل 35 هدفًا في 31 مباراة فقط. وقد حطم هذا الرقم القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تجاوز المهاجم البرتغالي الفائز 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية، رقم عبد الرزاق حمد الله الذي سجل 34 هدفاً في موسم 2018-2019.

ولم يكن رونالدو صاحب الرقم القياسي من الأهداف خلال موسم واحد، فحسب؛ لأنه صنع أيضًا 11 تمريرة حاسمة، فأصبح صاحب الرقم القياسي الأعلى في عدد المساهمات التهديفية خلال موسم واحد، بإجمالي 46 مساهمة تهديفية.

وقال رونالدو عن فوزه بجائزة هداف دوري روشن السعودي: هذا يعني الكثير. أشعر بسعادة غامرة. ربما تكون واحدة من أفضل المواسم التي مررت بها في مسيرتي من حيث الأهداف، لكنه أيضًا موسم رائع في التمريرات الحاسمة.

وأضاف: لأكون صادقًا، هذا يعني الكثير لأنه عملي. يجب أن أعترف بأنه لم يكن شيئًا كنت أبحث عنه في بداية الموسم ولكن مع مرور الوقت بدأت أرى أنه ممكن. لذا، لدي فرصة لأقول شكرًا لزملائي في الفريق لأنه بدون الفريق لم يكن ممكنًا تحقيق شيء على المستوى الفردي.

وأبدى قائد النصر فخره لمقدرته في كسر الرقم القياسي للأهداف في موسم واحد، وقال: أشعر بالفخر لتحطيم الرقم القياسي للدوري السعودي للمحترفين. وهذا رائع بالنسبة لي، ويُشعرني بالسعادة، وهذا هو دافعي الحقيقي لممارسة لعبة كرة القدم، للتدرب في كل مرة وللاستمرار على هذا النحو.

وسجّل رونالدو منذ انضمامه إلى النصر في أواخر ديسمبر 2022، 49 هدفًا في 47 مباراة في منافسات دوري روشن السعودي، من إجمالي 64 هدفًا في 69 مباراة في جميع المسابقات. ونال رونالدو لقب هدّاف العالم في العام الميلادي 2023، بـ 54 هدفًا في 59 مباراة.

الآن تتجه أنظار رونالدو نحو منتخب بلاده البرتغال وبطولة أمم أوروبا 2024، حيث يواجه مع منتخب بلاده جمهورية التشيك، وتركيا وجورجيا في مرحلة المجموعات في النهائيات التي تستضيفها ألمانيا؛ لكنه يتطلع أيضًا بشغف إلى موسم دوري روشن السعودي 2024-2025.

وأبان رونالدو: أعتقد أن أهدافي في كل موسم هي نوعاً ما نفس الشيء، وهي أن تبذل قصارى جهدك وتفوز بالألقاب مع فريقك. وإذا أمكن، جمع الجوائز الفردية أيضاً؛ ولكن هدفي هو أن أظل نفس الشخص، أن أكون كريستيانو نفسه الذي رأيتموه هذا الموسم، بأن أبذل قصارى جهدي، وأحقق الأهداف مع النصر ومع منتخب البرتغال أيضاً. والحفاظ على مستواي هو ما أسعى إليه.