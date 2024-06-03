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كيليان مبابي

ريال مدريد يؤجل تقديم مبابي إلى بعد كأس أوروبا

العربية. نت
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كشفت صحيفة "ماركا"، يوم الاثنين، أن ريال مدريد قرر تقديم كيليان مبابي كلاعب جديد في صفوف الفريق، بعد نهاية منافسات كأس أوروبا التي تنطلق منتصف الشهر الجاري في ألمانيا.

وأعلن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الاثنين، تعاقده مع الفرنسي مبابي في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

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وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: لم تكن فكرة جيدة بالنسبة لمبابي أن يغادر معسكر منتخب بلاده للسفر إلى مدريد، لأن ذلك يعني خسارة يومين.

وأضافت "ماركا": بالنسبة لتقديمه في "سانتياغو برنابيو"، الخيار الأرجح البحث عن موعد بعد كأس أوروبا، ومن الممكن أن يكون 15 أو 16 يوليو، ولا يستبعد أن يقدمه النادي للجماهير بعد عودة الفريق من الإجازة.

وسيخوض منتخب فرنسا أولى مبارياته في كأس أوروبا بتاريخ 17 يونيو ضد النمسا، وبعدها سيواجه هولندا وبولندا في 21 و25 من ذات الشهر.

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