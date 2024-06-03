"نهاية المسلسل".. ريال مدريد يعلن تعاقده مع مبابي

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أعلن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا يوم الاثنين، تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي بعقد يمتد حتى 2029 كلاعب حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد لسنوات، وعندما كان الارتباط بينهما وشيكا صيف 2022 قرر اللاعب الاستمرار في باريس ولكنه أتى إلى ريال مدريد في نهاية المطاف.



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وترك مبابي باريس سان جيرمان وهو أفضل هداف في تاريخه، بالإضافة إلى فوزه مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.

وسينضم كيليان إلى قائمة طويلة من نجوم ريال مدريد الشبّان مثل جود بيلنغهام وفينيسيوس جونيور ورودريغو بالإضافة إلى الوافد الجديد إندريك.