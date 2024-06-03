"نهاية المسلسل".. ريال مدريد يعلن تعاقده مع مبابي
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا يوم الاثنين، تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي بعقد يمتد حتى 2029 كلاعب حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد لسنوات، وعندما كان الارتباط بينهما وشيكا صيف 2022 قرر اللاعب الاستمرار في باريس ولكنه أتى إلى ريال مدريد في نهاية المطاف.
وترك مبابي باريس سان جيرمان وهو أفضل هداف في تاريخه، بالإضافة إلى فوزه مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.
وسينضم كيليان إلى قائمة طويلة من نجوم ريال مدريد الشبّان مثل جود بيلنغهام وفينيسيوس جونيور ورودريغو بالإضافة إلى الوافد الجديد إندريك.
-
هنري: ريال مدريد منع مبابي من المشاركة في الأولمبياد
أشار تييري هنري، المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفرنسي لكرة القدم، إلى أن فريق ...
رياضة
-
مدريد تحتفي بأبطالها والريال "لا يزال متعطشاً" للألقاب
تردد صدى نشيد ريال مدريد، ملك أوروبا، المتوج للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بلقب ...
رياضة
-
ريال مدريد ينتظر قدوم مبابي رسمياً ليُكمل احتفالاته
أنهى ريال مدريد الإسباني المتوج بطلاً لأوروبا للمرة الـ15، موسماً ناجحاً آخر، بعد ...
رياضة