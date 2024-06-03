فيورنتينا يحرم أتالانتا من "الثالث".. وصعود فينيسيا

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ضمد فيورنتينا جراحه القارية بخسارته المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ للعام الثاني تواليا وحرم مضيفه أتالانتا، بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، من إنهاء موسمه الرائع في المركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما تغلب عليه 3-2 يوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين.

وفرض المهاجم الدولي أندريا بيلوتي المعار من روما منذ يناير الماضي حتى يونيو الحالي، نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثالث للضيوف (6 و45+2)، وسجل الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس الثاني (19).

في المقابل، تألق النيجيري أديمولا لوكمان، نجم المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بـ"هاتريك" الفوز على باير ليفركوزن الألماني، في صفوف أتالانتا بتسجيله الهدف الأول (12) وصناعته الثاني للمدافع جورجو سكالفيني (32). وكانت المباراة مقررة في 17 ماري الماضي.

وأنهى فيورنتينا الذي خسر أمام أولمبياكوس اليوناني 0-1 في نهائي مسابقة كونفرنس ليغ يوم الأربعاء على ملعب أيك أثينا اليوناني بعدما خسر نهائي المسابقة ذاتها العام الماضي على يد وست هام يونايتد الإنجليزي 1-2، موسمه بفوز ثمين على أتالانتا، هو السابع عشر له في الدوري هذا الموسم.

وعزز فيورنتينا الذي سيخوض مسابقة كونفرنس ليغ الموسم المقبل، موقعه في المركز الثامن برصيد 60 نقطة، فيما مني أتالانتا بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 69 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف يوفنتوس الثالث، ونقطة واحدة أمام بولونيا مفاجأة الموسم وصاحب المركز الخامس.

وكان أتالانتا يمني النفس بفوز سابع تواليا في الدوري لإنهاء موسمه بأفضل طريقة على أرضه وأمام جماهيره عقب تتويجه بلقب مسابقة "يوروبا ليغ" على حساب ليفركوزن، لكنه اصطدم برغبة كبيرة لضيفه في تعويض إخفاقه الأوروبي أمام أولمبياكوس.

وهي المواجهة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، بعد الأولى في الدوري والتي حسمها فيورنتينا في صالحه 3-2 في المرحلة الرابعة في 17 سبتمبر الماضي، والثانية في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية والتي حسمها فيورنتينا أيضا في صالحه 1-0 في الثالث من نيسان/أبريل الماضي، قبل أن يكسب أتالانتا الثالثة إيابا 4-1 في 24 منه في طريقه الى المباراة النهائية التي خسرها أمام يوفنتوس.

وكانت المباراة تحصيل حاصل بعدما حُسمت المراكز الأوروبية: إنتر البطل وميلان الوصيف ويوفنتوس وأتالانتا وبولونيا في مسابقة دوري الأبطال، وروما ولاتسيو في يوروبا ليغ وفيورنتينا في كونفرنس ليغ كما كانت المباراة الأخيرة لدانييلي أورساتو في مسيرته التحكيمية.

ومنح بيلوتي التقدم لفيورنتينا مبكرا وتحديدا في الدقيقة السادسة بضربة رأسية رائعة أسكنها على يسار الحارس ماركو كارنيسيكي اثر تمريرة من غايتانو كاستروفيلي.

ونجح أتالانتا الذي سيخوض مباراة الكأس السوبر القارية ضد ريال مدريد الإسباني، بطل دوري الأبطال، في 14 أغسطس المقبل على ملعب "نارودوفي" في العاصمة البولندية وارسو، في إدراك التعادل بعد ست دقائق عندما تلقى لوكمان كرة خلف الدفاع من الدولي البلجيكي شارل دي كيتلار فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة وتابعها داخل مرمى الحارس توماسو مارتينيلي (12). وهو الهدف الحادي عشر للوكمان في الدوري هذا الموسم.

وأعاد غونزاليس التقدم الى فيورنتينا بعد سبع دقائق بهدف رائع بتسديدة "على الطاير" بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من القائد المدافع كريستيانو بيراغي ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس كارنيسيكي وعانقت الشباك (19).

وأدرك المدافع سكالفيني التعادل لأتالانتا بتسديدة قوية بيمناه زاحفة من خارج المنطقة اثر تمريرة من لوكمان أسكنها على يمين الحارس مارتينيلي (32).

ومنح بيلوتي التقدم مجددا لفيورنتينا عندما استغل تسديدة للأرجنتيني الآخر لوكاس بيلتران إثر كرة مرتدة من الدفاع بعد ركلة ركنية، فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (45+2).

وأكمل فينيسيا ثالث الدرجة الثانية عقد الفرق الصاعدة إلى الدرجة الأولى بفوزه على كريمونيزي الرابع 1-0 سجله الدنماركي كريستيان غيتكاير (24) في إياب ملحق الصعود بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وهي المرة الأولى التي يصعد فيها فينيسيا إلى الدرجة الأولى بعد موسم 2021-2022 عندما هبط إلى الثانية، ولحق فينيسيا ببارما بطل الدرجة الثانية وكومو وصيفها.