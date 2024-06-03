لينكر: نجاح منتخب إنجلترا يعتمد على بيلنغهام

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يعتقد غاري لينكر مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق أن جود بيلنغهام سيكون ركنا أساسيا في نجاح المنتخب الإنجليزي ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وتوقع غاري لينكر هداف كأس العالم 1986 أن منتخب إنجلترا يملك مستقبلاً باهراً، وأنه سيشعر بصدمة كبيرة إذا لم يفز ببطولة كبرى في السنوات العشر المقبلة.

وقال لينكر عن بيلنغهام الفائز مع ريال مدريد ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسمه الأول: جود أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا وهو مازال يبلغ 20 عاما، إنه لاعب مذهل. قاد ريال مدريد طوال الموسم. سيكون لاعبا مهما للغاية لغاريث ساوثغيت والمنتخب الإنجليزي في الصيف. إذا تألق بيلنغهام سيتألق المنتخب الإنجليزي.



وأكد :أعتقد أن المنتخب الإنجليزي من أبرز المرشحين لنيل اللقب هذه المرة. دائما ما نكون مرشحين، ولكن على الأرجح لا نكون نستحق، ولكن مع هذه المجموعة من اللاعبين الشباب أنا واثق من اننا سنفوز بشيء ما.

وأكمل : سواء كان هذا في هذه البطولة، يمكن أن يحدث هذا لأن كل الفرص ستكون متاحة، ولكني أعتقد أننا سنكون منافسين شرسين في الأربع أو الخمس بطولات المقبلة، وسأشعر بالصدمة إذا لم نفز ببطولة مع هذه المجموعة من اللاعبين.