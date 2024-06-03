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يعتقد أن الريال سيعلن عن التعاقد مع مبابي الأسبوع الحالي

مبابي يغيب عن تدريبات فرنسا.. والأنظار على "الريال"

العربية.نت
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اختفى النجم الفرنسي كيليان مبابي عن تدريبات منتخب بلاده الجماعية يوم الأحد ما أثار الفضول والتساؤلات حول غيابه الذي قد يكون متعلقا بانضمامه إلى ريال مدريد الإسباني الوشيك.

وغادر مبابي ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نهاية الموسم المنقضي، بعد 7 أعوام توج فيها بـ15 لقبا محليا برفقة الفريق العاصمي.

ومع استعداد المنتخب الفرنسي لمواجهة لوكسمبورغ ضمن تحضيرات كأس أوروبا المقبلة التي تنطلق في الرابع عشر من الشهر الحالي، لم يكن مبابي بين اللاعبين المشاركين على المعشب الأخضر.

وعزت ذلك الوسائل لأنباء توقيعه رسميا لعقد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني والذي ذمر بأنه قد يكون يوم الاثنين بحسب الصحف الإسبانية، بينما أفصحت "ليكيب" الفرنسية أن بطل العالم 2018 ووصيف 2022 لحصة تدريبية داخلية رفقة زميله أدريان رابيو.

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