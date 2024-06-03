ملثمون يرشون لاعب توتنهام بـ"رذاذ الفلفل".. ويسرقون ساعته
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
كشف محامي إيف بيسوما لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن اللاعب القادم من مالي تعرض لهجوم برذاذ الفلفل في الساعات الأولى من صباح الأحد مؤكدا ما ذكرته تقارير إعلامية.
وكان بيسوما (27 عاما) مع شريكته خارج فندق فخم في مدينة كان عندما وقع الحادث في حوالي الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، بينما سرق مهاجمان ملثمان ساعة بيسوما التي تبلغ قيمتها 300 ألف يورو ولاذا بالفرار.
ورفض باستيان كاير، محامي بيسوما، الذي اتصلت به رويترز، الإدلاء بمزيد من التعليقات أثناء التحقيق.
-
بوستيكوغلو: مشكلة توتنهام في "عقلية" لاعبيه وجماهيره
انتقد أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام هوتسبير الغاضب عقلية لاعبي النادي وجماهيره بعد ...
رياضة
-
بوستيكوغلو: 99% من جماهير توتنهام تريد فوز مانشستر سيتي
قال الأسترالي آنجي بوستيكوغلو، المدير الفني لفريق توتنهام، إنه لا يفهم رغبة جماهير ...
رياضة
-
غوارديولا: توتنهام فريق مغامر.. و"المعادلة بسيطة"
أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه ليس أمامه سوى الفوز ...
رياضة