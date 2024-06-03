مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
توتنهام كريستال بالاس بيسوما
بيسوما في مباراة سابقة مع توتنهام أمام كريستال بالاس

ملثمون يرشون لاعب توتنهام بـ"رذاذ الفلفل".. ويسرقون ساعته

موناكو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشف محامي إيف بيسوما لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن اللاعب القادم من مالي تعرض لهجوم برذاذ الفلفل في الساعات الأولى من صباح الأحد مؤكدا ما ذكرته تقارير إعلامية.

إيساك يقود نيوكاسل لفوز كبير على توتنهام رياضة إيساك يقود نيوكاسل لفوز كبير على توتنهام


وكان بيسوما (27 عاما) مع شريكته خارج فندق فخم في مدينة كان عندما وقع الحادث في حوالي الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، بينما سرق مهاجمان ملثمان ساعة بيسوما التي تبلغ قيمتها 300 ألف يورو ولاذا بالفرار.

ورفض باستيان كاير، محامي بيسوما، الذي اتصلت به رويترز، الإدلاء بمزيد من التعليقات أثناء التحقيق.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط